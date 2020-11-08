من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

كشفت تقارير فرنسية اليوم، اقتراب الاتحاد التونسي لكرة القدم من التفوق على نظيره المصري من خلال إقناع نجم فريق فياريال الإسباني، بتمثيل نسور قرطاج بالفترة المقبلة.





ويرغب الاتحاد التونسي في جلب الموهوب الشاب "هيثم حسن" لاعب فياريال "ب" من أجل اللعب في صفوف نسور قرطاج بدلاً من اختيار تمثيل المنتخب المصري.





وخاض هيثم حسن 12 مباراة دولية مع منتخب فرنسا تحت 17 عاماً، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف، كما خاض 3 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عاماً، ورغم مشاركاته مع منتخب الناشئين الفرنسي، يمتلك اللاعب الشاب الأحقية في اختيار تمثيل المنتخب التونسي أو المصري.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مراقبة اللاعب المولود لأب مصري وأم تونسية من قبل مدرب الفراعنة حسام البدري، لكن محمد سليم بن عثمان المكلف بمتابعة اللاعبين المحترفين التونسيين أكد عقد جلسة مع اللاعب خلال أيام لإقناعه بتمثيل نسور قرطاج.





وانضم اللاعب الفرنسي ذو الأصول المصرية التونسية، انضم لصفوف فياريال في الصيف الحالي قادمًا من نادي شاتورو الفرنسي بعقد يمتد لأربعة مواسم، اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً سبق له أن مثّل المنتخب الفرنسي للشباب ويمكنه اللعب في الجناح ووسط الملعب.



