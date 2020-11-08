رونالدو يغادر مباراة لاتسيو بإصابة خطيرة

لم يستكمل كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مباراة فريقه ضد لاتسيو اليوم الأحد في الدوري الإيطالي بعد خروجه مصاباً في إصابة تبدو قوية.









وخرج الدون في الدقيقة الخامسة والسبعين عقب سقوطه على الأرض بعد تسديد لويس ألبرتو لاعب لاتسيو قدم رونالدو بدلاً من تسديد الكرة.









وغادر النجم البرتغالي ملعب المباراة مباشرةً ليشارك بدلاً منه الأرجنتيني باولو ديبالا وتوجه الدون إلى مقاعد البدلاء وأجرى بعض الإسعافات الأولية قبل أن يضع طبيب البيانكونيري ضمادة حول موضع الآلام في الكاحل الأيمن.



