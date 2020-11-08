"اورنچ مصر" و"ديزر" يتعاونان لتقديم خدمة البث الموسيقي في مصر

أعلنت شركة اورنچ مصر، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن شراكة حصرية مع ديزر، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، تتيح بموجبها لعملائها ولأول مرة فرصة تجربة باقة Deezer Premium مع وصول غير محدود لمجموعة كبيرة من الموسيقى والبودكاست، والتي سيحظى بها المستخدمون مجاناً لمدة شهر.

أصبح من السهل لعملاء اورنچ الاشتراك وإجراء عملية الدفع لتطبيق ديزر من خلال باقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع أو بنظام الفاتورة الشهرية، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالمزايا الاستثنائية لدى ديزر بدون إعلانات مع الوصول الفوري إلى 56 مليون مقطوعة، والتي تتضمن محتوى محلي وعالمي مخصص، بما في ذلك المحتوى الرقمي الحصري من أكبر شركة إنتاج فني في العالم العربي. ويمكن للعملاء الافراد أيضاً الحصول على خصم 50% حتي يناير 2021 والتي ستقدم الى أول مئة ألف مشترك.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر:" نسعى من خلال هذا التعاون، الذي يعد إضافة قوية لما نقدمه لعملائنا المهتمين بالموسيقى، إلى مواصلة الريادة في مجال الأنشطة الثقافية والموسيقية وتقديم كل ما هو جديد ومميز من وسائل الترفيه إلى السوق المصري".

وأضاف العبد:"سنقدم بالتعاون مع ديزر وكبري الشركات المتخصصة في الإنتاج الفني تجربة فريدة لعملائنا من خلال أكبر منصة للموسيقى والتي تشمل باقة متنوعة من المحتوى العربي والأجنبي والأغاني الحديثة والحصرية تلبي كافة الأذواق".

وتعليقاً على ذلك، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:" تُعد الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من الحياة في مصر، لذلك نريد أن نُسهل على المتابعين الاستمتاع بأغانيهم المفضلة. إننا متحمسون للغاية لإطلاق هذه الشراكة في مصر مع اورنچ مصر، والتي تعد واحدة من أهم شركائنا في فرنسا. يكمن هدفنا الأساسي بالاستمتاع بمقاطع الموسيقى والبودكاست بكل سهولة، لذلك سيتيح لنا تعاوننا مع اورنچ مصر أن نقدم للعملاء جميع مزايا ديزر الاستثنائية بكل سهولة".