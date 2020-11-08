السيسي: هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لإعلاء قيم التعايش بين الأديان
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:21 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جان ايف لورديان، وزير الخارجية الفرنسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وأكد الرئيس السيسي، الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان.
وأعرب الرئيس عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف
وأكد وزير خارجية فرنسا، على احترام بلاده وتقديرها لكافة الأديان ومبادئها وقيمها، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف.
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