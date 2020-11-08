السيسي: هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لإعلاء قيم التعايش بين الأديان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جان ايف لورديان، وزير الخارجية الفرنسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد الرئيس السيسي، الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان.

وأعرب الرئيس عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف

وأكد وزير خارجية فرنسا، على احترام بلاده وتقديرها لكافة الأديان ومبادئها وقيمها، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا بوابة الفجر الفجر السيسي الأديان أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 4 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي لـ"ساندري": بابا الفاتيكان يحظى بتقدير واحترام لدى المصريين

"باخوم" يكشف تفاصيل لقاء "السيسي" ورئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان (فيديو)

عاجل.. أول تعليق للرئيس السيسي على استهداف مسجدين في نيوزيلندا

وزير الأوقاف: السيسي يحرص على إحلال لغة الحوار محل "الخلاف والاقتتال"

السيسي يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

بطريرك الكاثوليك لـ "السيسي": افتتاح كاتدرائية الميلاد ومسجد الفتح خطوة حملت دلالة رمزية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض