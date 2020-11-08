إيران تسجل 9236 إصابة جديدة و459 حالة وفاة بكورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:19 م
إيران
إيران
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، تسجيل 9236 إصابة جديدة و459 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات في يوم واحد.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، بذلك 682486 شخصا، منذ بدء انتشار الفيروس، 5523 شخصا منهم في حالة حرجة.

 

وأكدت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل 459 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 38291 حالة.

 

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

 

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.


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