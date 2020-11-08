وزير خارجية فرنسا: نحترم الإسلام.. والمسلمون جزء من بلدنا (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال جان ايف لورديان، وزير الخارجية الفرنسي، إن كل من مصر وفرنسا تحترم مبادئ سلامة ليبيا وترفض أي شكل من أشكال التقسيم أيًا كان.

وأضاف "لورديان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه ما من حل عسكري للأزمة الليبية، والحوار السياسي الشامل وحده كفيل بتحقيق حل سلمي للازمة الليبية، مؤكدًا على دور مصر الأساسي في التطورات الليبية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون معًا، للعمل على رحيل المرتزقة الأجانب والعمل معًا للخروج من الأزمة الحالية بحل سياسي.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أن لقاءاته اليوم مع وزير الخارجية المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، فرص للتذكير بمبادئهم الأساسية والاحترام الكبير الذي يكنوه للإسلام، وأن المسلمين جزء من فرنسا، مشددًا على أن حرية الإيمان والمعتقد من أولى الحريات في فرنسا وهم حريصون عليها جدًا، موضحًا أن هناك إصرار على مكافحة الإرهاب والتطرف مع مصر لكونها ضحية هذه الآفة، والمسلمين هم أول ضحايا الإرهاب، منوهًا بأن هناك معركتان معركة من أجل احترام حرية الإيمان والإسلام والثقافة الإسلامية، ومعركة ضد الإرهاب والعنف.

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