وزير خارجية فرنسا: نحترم الإسلام.. والمسلمون جزء من بلدنا (فيديو)

قال جان ايف لورديان، وزير الخارجية الفرنسي، إن كل من مصر وفرنسا تحترم مبادئ سلامة ليبيا وترفض أي شكل من أشكال التقسيم أيًا كان.





وأضاف "لورديان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه ما من حل عسكري للأزمة الليبية، والحوار السياسي الشامل وحده كفيل بتحقيق حل سلمي للازمة الليبية، مؤكدًا على دور مصر الأساسي في التطورات الليبية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون معًا، للعمل على رحيل المرتزقة الأجانب والعمل معًا للخروج من الأزمة الحالية بحل سياسي.



