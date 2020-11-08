ألحان النجم عزمي تزين اللجان الانتخابية وتطرب الناخبين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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لأول مرة في تاريخ الانتخابات المصرية تخلو الأغاني الوطنية من أصوات مطربيها في اللجان الانتخابية وتتزين هذه المرة بألحان جديدة رائعة وموسيقى مبدعة أثارت إعجاب الناخبين وأيضًا بعض الأغاني الوطنية ولكن بدون أصوات أصحابها، وعند السؤال عن من هو وراء تلك الألحان ليتبين أنها موسيقي النجم والملحن العازف الشاب عزمي الذي قدم هذه الالحان اهداءً منه لوطنه الغالي.

الشاب عزمي هو أحد الملحنين المعروفين الذي قدم العديد من المعزوفات الرائعة إضافة إلي تقديمه العديد من الحفلات الرائعة التي لاقت إعجاب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتميز بعزفه على الكمان حيث قدم خلال حفلاته العديد من الاغاني المعروفة مثل ملطشة القلوب، بالبنط العريض، كفاياك أعذار.

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