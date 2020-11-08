غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لاستعراض المشهد الانتخابي بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الثانية في الداخل أمس السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في اللجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 26 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.


وكانت قد انطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

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