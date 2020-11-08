



منصة مصر الرقمية 2020 لجميع الخدمات التموينية و إصدار بطاقة التموين بالخطوات (طالع التفاصيل)





منصة مصر الرقمية التي تعد من المنصات التي لها لاصلة كبير بالخدمات التموينية المختلفة التي يحتاج إليها بعض الفئات من المواطنين حيث سهلت المنصة على المواطنين استخراج بطاقة تموين جديدة بشكل إلكتروني من داخل المنزل دون الحاجة للتوجه لمكاتب التموين والانتظار لفترة طويلة وسط حالة من الازدحام ولذلك يبحث عن منصة مصر الرقمية عدد كبير جداً من المواطنين طوال 24 ساعة بشكل كبير وملحوظ.





وتوفر منصة مصر الرقمية خدمات كثيرة لا تعد ولا تحصى كما أن هناك أشياء كثيرة تميزها عن غيرها وكل ما عليكم الدخول والتسجيل عليها بشكل صحيح من الاستفادة من الخدمات التي توفرها بشكل مجاني تماماً دون أي اشتراك ولذلك عليكم متابعة الفقرات التالية لمعرفة خطوات التسجيل والدخول.





منصة مصر الرقمية وخطوات التسجيل

- لمعرفة الخدمات والاستفادة منها عليكم الضغط على الرابط التالي مصر الرقمية ( اضغط هنا ).

- الضغط على تسجيل جديد.

- إدخال الرقم القومي.

- إضافة رقم المصنع.

- اسم الأم.

- الضغط على تسجيل دخول.

- إدخال رقم الموبايل يصل بعدها رقم عليكم وضعه في الخانة المطلوبة لتأكيد الحساب.

- الضغط على التالي.

- اختيار الرقم السري ثم تأكيده.

- إضافة البريد الألكتروني.

- الضغط على حفظ بعدها تظهر لك الخدمات.





خدمات منصة مصر الرقمية 2020

توفر المنصة خدمات كثيرة للمواطنين وعلى رأسها الخدمات التمويني التي أكثر عمليات البحث ويمكن من خلال المنصة إصدار بطاقة تموينية جديدة للمرأة الأرملة والمطلقة ومن معاشات التكافل والكرامة كما يمكن اصدار بطاقة بدل تالف وفاقد من خلال المنصة بعض وضع البيانات المطلوبة، تقدم المنصة خدمة الفصل الإجتماعي للزوجة وضمها على بطاقة الزوج وتتم عملية النقل في غضون 15 يوم فقط أما بالنسبة لموعد الحصول على البطاقة هو من بين 10 إلى 15 يوم وسوف يتلقى المتقدم إشعار بالتوجه لاستلام البطاقة التموينية من المكتب التابع له.



