نتائج الإنتخابات الأمريكية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بنهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية مع تعاملات اليوم الأحد ، أولي أيام الأسبوع ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.48% بدعم من شراء مؤسسى على التجارى الدولى ونشاط في المضاربة و شراء انتقائى من الافراد الاجانب و العرب مع نشاط من الصناديق على الاسهم الصغيرة و المتوسطة وذلك بالتزامن مع فوز الرئيس الأمريكي بايدن في سباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.





وربح رأس المال السوقي حوالي 1.6 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 611.2 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل عند مستوى 10680.2نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1869.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.57% ليصل عند مستوى 2732.7 نقطة.





وحققت البورصة المصرية اليوم تداولات وصلت الي 601.3 مليون جنيه ، وأحجام تداول بـ 227.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 28.2 ألف عملية بيع وشراء.





وتم التداول علي 184 شرمة ارتفع منها 84 سهم وإنخفض 76 سهم ، بينما إستقر نحو 26 سهم.





وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة نحو الشراء بحوالي 83.1 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 69.1% ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 49.7 مليون جنيه و32.5 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 26.6% و 4.2%.





وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 66.2% ، والأفراد علي نسبة 33.7%.







