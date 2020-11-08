نتائج الإنتخابات الأمريكية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بنهاية التعاملات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:42 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت  البورصة المصرية مع تعاملات اليوم الأحد ، أولي أيام الأسبوع ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة  بنسبة 0.48% بدعم  من شراء مؤسسى على التجارى الدولى ونشاط في المضاربة  و شراء انتقائى من الافراد الاجانب و العرب مع نشاط من الصناديق على الاسهم الصغيرة و المتوسطة وذلك بالتزامن مع فوز الرئيس الأمريكي بايدن في سباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وربح رأس المال السوقي حوالي 1.6 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 611.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل عند مستوى 10680.2نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1869.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.57% ليصل عند مستوى 2732.7 نقطة.

وحققت البورصة المصرية اليوم تداولات وصلت الي 601.3 مليون جنيه ، وأحجام تداول بـ 227.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 28.2 ألف عملية بيع وشراء.

وتم التداول علي 184 شرمة ارتفع منها 84 سهم وإنخفض 76 سهم ، بينما إستقر نحو 26 سهم.

وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة نحو الشراء بحوالي 83.1 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 69.1% ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 49.7 مليون جنيه و32.5 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 26.6% و 4.2%.

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 66.2% ، والأفراد علي نسبة 33.7%.


وقال مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية،  أنه بعد  فوز بايدن فى الانتخابات الأمريكية فقد يؤدي ذلك الي عدم إستقرار الاسواق المالية وسط عدم وضوح المشهد بإتجهاته نحو ملفات التعامل مع أزمة كورونا و اتجاهات السياسة النقدية و المالية و بالأخص مع اتجاهاته نحو رفع الضرائب على الشركات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ أقل من ساعتين

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يوضح طلب سموحة الحصول على خدمات بدر بانون من الأهلي

منذ 41 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 3 ساعات

الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ أقل من ساعتين

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حصاد البورصة .. الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.9% من تعاملات البورصة خلال شهر مارس

"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 14.7% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام أخر جلسات الأسبوع

تداولات البورصة المصرية ترتفع لـ 1.4مليار جنيه في ختام أول أسبوع من يونيو

"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 22.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

01:09 م

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض