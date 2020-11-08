رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

طلب أكرم توفيق نجم الأهلي والعائد من فترة إعارة قضاها في صفوف الجونة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ضمان اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة.





وذكرت تقارير صحفية أن أكرم توفيق الذي حظى بمركز أساسي في صفوف الجونة يخشى من الابتعاد عن الملعب مما يهدد حظوظه في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في العام المقبل.





وأوضح موسيماني أنه لا يستطيع تقديم وعدًا لأي لاعب بالمشاركة بشكل أساسي، حيث أن الملعب دائمًا هو الفاصل في اختياراته مشيرًا إلى أنه ربما يمكن تجديد إعارة أكرم توفيق مرة أخرى لمدة موسم يحقق من خلالها هدفه ثم النظر في أمره مجددًا.





ويفكر مسئولو الإسماعيلي في التعاقد مع أكرم توفيق من والحصول على خدماته خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع مجلسي إدارة الناديين في الوقت الحالي.