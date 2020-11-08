نيللي كريم توافق على دخول أبنائها مجال التمثيل ولكن بهذا الشرط

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كشفت الفنانة نيللي كريم، أن أبنائها لديهما حب كبير اتجاه الفن، مؤكدا أنها لاترفض دخول اي منهما عالم الفن.





وقالت نيللي كريم، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الأعلامي عمرو الليثى المذاع عبر فضائيه شاشة الحياة " أبناءها أخذوا عنها الجينات الفنية، في نجلها الكبير كريم يحب الإخراج والتصوير،و يوسف يدري الرسم والتصميم، كما أن كندة، تلعب الباليه وتحب الغناء، ولسيليا أيضا تجارب مع الباليه والجمباز والسباحة وكرة القدم".



وأضافت "أنها لا تعارض احتراف أي منهم التمثيل بشرط ألّا يكون ذلك على حساب الدراسة، ونفت أن تكون الديكتاتورية من صفاتها كأم