وزير الخارجية الفرنسي: نرغب بالعمل مع إدارة الرئيس بايدن

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده ستعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، في إطار جديد للعلاقات الفرنسية الأمريكية.

وقال لودريان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: " لودريان: نحترم الدين الإسلامي والمسلمون جزء من فرنسا".

وتابع لودريان: "ندافع عن الحريات الدينية ونحارب التطرف والإرهاب".

وقد أوقفت الشرطة الفرنسية، يوم الأحد الماضي، شخصين آخرين في إطار التحقيق في هجوم نيس، مما يرفع عدد الموقوفين إلى 6.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن مهاجم مدينة نيس يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما.

وذكر موقع "Europe 1"، أن المهاجم يتحدث باللغة الفرنسية، مضيفًا أن عناصر الشرطة الفرنسية لم يعثروا بحوزته على شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول.

ولفت موقع "Europe 1"، إلى أن الشرطة الفنية بصدد البحث للتأكد من هويته.