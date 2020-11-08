جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في البريميرليج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الكرة الإنجليزية صوب ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة النارية بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، في قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2020 – 2021.





مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ستنطلق في تمام السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف عصرا بتوقيت جرينتش، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.





يدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 16 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متأخرا بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون صاحب الصدارة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.





وتكون دائما مباريات مانشستر سيتي ضد ليفربول حافلة بالندية والإثارة والمتعة، وما يزيد مواجهة الليلة بين الفريقين اثارة هو دوافع الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث يتطلع الريدز للانفراد بصدارة ترتيب البريميرليج، بينما يسعي السيتي للتقدم نحو مراكز الصدارة والمنافسة على لقب البطولة.





ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو - دياز - لابورت - ووكر

خط الوسط: جوندوجان - رورديجو - دي بروين

خط الهجوم: رحيم سترلينج - جيسيوس - توريس



