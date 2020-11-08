أول تعليق من سامح شكري على فوز "بايدن" بالرئاسة الأمريكية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.

وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

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وزير الخارجية فرنسا سامح شكري بايدن الانتخابات الامريكيه أخبار مصر

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