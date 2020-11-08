أول تعليق من سامح شكري على فوز "بايدن" بالرئاسة الأمريكية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.



