"أبو هشيمة": المشاركة الكبيرة بانتخابات النواب دليل على استقرار مصر السياسي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
الفجر
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أدلى منذ قليل النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في اللجنة الفرعية رقم 62 بنادي التجمع الأول، دائرة التجمع الخامس. 

وقال «أبو هشيمة» في تصريحات صحفية، على هامش تصويته اليوم، إنه سعيد بالمشاركة الإيجابية من قبل الناخبين في انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية، موضحًا أن هذه المشاركة الفعالة دليل قوي على ما حققته مصر من استقرار سياسي واقتصادي. 

وتابع «أبو هشيمة»، قائلًا: «اختيار مجلس نواب قوي، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ، سيساهم بشكل كبير في دعم مخططات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030». 

وأعلن «أبو هشيمة» دعمه لمرشحي حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس النواب في مختلف الدوائر الفردية، وكذلك دعمه للقائمة الوطنية من أجل مصر في الأربع دوائر.

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