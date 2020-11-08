ضبط 3 أطنان سكر منتهية الصلاحية بالقليوبية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأحد، مصنع حلويات في شبرا الخيمة، به 6 طن سكر، وضبط 1020 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، وضبط 3 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ثلاجة بمدينة الخانكة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد شن حملة تموينية لضبط الأسواق، ومجابهة الغش التجاري أسفرت الحملة عن ضبط 6.62 طن "سكر حر ودقيق فاخر وجوز هند وكاكاو"، بدون مستندات مجهولة المصدر، و1028 قطعة شيكولاتة وجيلى" بدون بيانات ومنتهية الصلاحية تحت التجهيز، و120 عبوة "زيت طعام " بدون بيانات مجهولة المصدر داخل مصنع حلوى فى شبرا الخيمة.

كما جرى ضبط ثلاجة في شبرا الخيمة، بها 3 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ولا انتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وتشكل خطرًا، على الصحة العامة و3 طن زبدة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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