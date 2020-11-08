وزير القوى العاملة يدلى بصوته بالانتخابات.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أدلى وزير القوي العاملة  محمد سعفان بصوته ظهر  اليوم الأحد  في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.
وشدد سعفان  - عقب التصويت - علي  أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم تعد واجبا ومسؤولية وطنية ، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في الساعات الباقية في اليوم الأخير لممارسة حقهم بحرية كاملة في اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان ، وإظهار هذه المشاركة الإيجابية ، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر ، في إطار الجهود التي  تبذلها  الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستراتيجية 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأشاد وزير القوي العاملة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء علي تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ورجال الشرطة والجيش على تأمين اللجان، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.
 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعة و نصف

فرج عامر يوضح طلب سموحة الحصول على خدمات بدر بانون من الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ أقل من ساعتين

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

01:09 م

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض