محافظ القاهرة يطمئن على سير العملية الانتخابية لليوم الثاني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولته بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار لجنة مدرسة عبد العزيز آل سعود الرسمية للغات بمصر الجديدة ولجنة مدرسة طبري الحجاز بالنزهة ولجنة مدرسة الشهيد شريف مناع بمدينة نصر ولجنة مدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب ولجنة مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بغرب القاهرة.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس .

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتاكد من عدم وجود أي اشغالات او مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها .

وأشاد محافظ القاهرة بإلتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة خاصة إرتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد .

كما أشاد محافظ القاهرة بمشاركة كافة الفئات فى عملية الإقتراع خاصة الشباب وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم .
وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات فى رسالة للعالم بإستقرار الوطن مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى .

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