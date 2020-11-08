توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة قنا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام حازم عمر نائب محافظ قنا، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتوزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية وذلك بمقر مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
أثنى نائب محافظ قنا على الدور الذي تقوم به مؤسسة "مصطفى وعلى أمين الخيرية" في دعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا استمرارا لدورها الإنساني الرائد منذ نشأتها لتصبح نموذجا مشرفا يُحتذى به في العمل الاجتماعي المتكامل.

وأكد ان هذا الدور يعزز روح التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المواطنين البسطاء وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توفير حياة كريمة وتحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ومساندته في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
من جانبه ذكر حسن عثمان، أن توزيع البطباطين يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة والمساعدات الخيرية التي تقدمها المؤسسة لدعم شرائح غير القادرين في تلبية احتياجاتهم خصوصا مع دخول فصل الشتاء مؤكدا على انه تم اختيار المستحقين من خلال قاعدة البيانات المُسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي.

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