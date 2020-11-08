رئيس جهاز التنسيق الحضاري: يجب الحفاظ على النسيج العمراني للمدن وليس الأثر وفقط

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قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الحفاظ علي تراث المدن العربية مهمة صعبة جدًا في ظل الظروف والتحديات الحالية حيث يجب أن نحافظ على النسيج العمراني حول المناطق الأثرية كما يجب أن نحافظ على الأثر نفسه.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي العام لاتحاد الأثريين العرب بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.



وتابع أبو سعدة كيف يمكننا المحافظة علي ذاكرة المدن العربية وهو ما يشمل كل التراث الثقافي والمادي والآثار

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا حاليًا، ومنها تأثير الامتدادات وتطورات العمران الحديثة وتأثيرها بشكل عام على هوية المدينة وتراثها من القضايا العامة وهو ما يجب أن نسعي معًا لحلها.



وأيضًا يجب أن نسعى لإدارة المواقع التراثية والمجتمع والعمران التراثي المحيطة بها فتراث المدن ليس مباني فقط ولكنه أيضًا المجتمع الذي عاش في المدن وشكل هويتها ومهم جدا أن نحافظ علي ذاكرة المدن



من هنا تاتي مهمة جهاز التنسيق الحضاري في أنه يحافظ علي ما تبقي من ذاكرة المناطق ذات القيمة التراثية والمباني التي يجب أن نحافظ عليها ليس كمبني أثري فقط ولكن المحيط العمراني والامتدادات حوله.



وختم أبو سعدة قائلًا يجب نضع ضوابط ومعايير للحفاظ علي هذه الآثار ليست بشكل منفرد بل كمناطق ذات قيمة ونسيج عمراني يجب الحفاظ عليه