رحمة حسن تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بصورها بدون مكياج

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نشرت الفنانة رحمة حسن مجموعة من الصور ومقطع فيديو قصير لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .







وكانت رحمة في الصور ترتدي بلوزة فوشيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلاً، لم تضع ميكب.







وعلقت رحمة على الصور قائلة: "حرفيا صحيت من النوم بهذا الشكل"، حازت الصور على الكثير من الاعجابات.







وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.







ويعد مسلسل "سابع جار من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي