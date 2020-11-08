رونالدو يحقق رقم مميز مع يوفنتوس بهدفه في شباك لاتسيو
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:22 م
محمد أيمن
Advertisements
تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من تسجيل هدف فريقه الافتتاحي في شباك لاتسيو في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو.
ونجح الدون في تسجيل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة الخامسة عشر بعد عرضية متقنة أرسلها الدولي الكولومبي كوادرادو حولها الدون بلمسة رائعة في الشباك.
وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن رونالدو نجح في تسجيل هدف على الأقل في أول أربعة مباريات له في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وأضافت أنه منذ بداية عهد إحتساب الفوز بثلاثة نقاط فقط نجح الأرجنتيني باولو ديبالا لوحده في تسجيل هدف في المباريات الأربعة الأولى منذ موسم 2017 – 2018.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا