رونالدو يحقق رقم مميز مع يوفنتوس بهدفه في شباك لاتسيو

تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من تسجيل هدف فريقه الافتتاحي في شباك لاتسيو في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو.









ونجح الدون في تسجيل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة الخامسة عشر بعد عرضية متقنة أرسلها الدولي الكولومبي كوادرادو حولها الدون بلمسة رائعة في الشباك.









وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن رونالدو نجح في تسجيل هدف على الأقل في أول أربعة مباريات له في الدوري الإيطالي هذا الموسم.









وأضافت أنه منذ بداية عهد إحتساب الفوز بثلاثة نقاط فقط نجح الأرجنتيني باولو ديبالا لوحده في تسجيل هدف في المباريات الأربعة الأولى منذ موسم 2017 – 2018.



