بعد "ما وراء الطبيعة" ريم عبد القادر تتعاون مع درة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تشارك الطفلة ريم عبد القادر،مع النجمة درة في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "في الحب سوا" وذلك بعد نجاحها في مسلسل "ما وراء الطبيعة.



ونشرت درة صورة لها من كواليس التصويرذ، تجمعها بالطفلة ريم عبد القادر، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها: “قريبًا”.


يشار إلي أن حكاية "في الحب سوا "يكتبها المؤلف محمد الدباح وريم القماش، وهي من إخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة “DMC”.

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