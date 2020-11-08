تعليق مدير منظمة الصحة العالمية على فوز بايدن بالرئاسية الأمريكية

هنأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.

وكتب غيبريسوس، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أعرب فيها عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.

وقال غيبريسوس: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".

​وأضاف غيبريسوس، أن"أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.



