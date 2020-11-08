أحمد موسى يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نادي النصر

وجه الدولي النيجيري احمد موسى رسالة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وذلك بعد رحيله عن صفوف العالمي خلال الآونة الأخيرة.









وكتب موسى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : " أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في الفريق ولإدارة النادي ومحبي الفريق".









وتابع: " لقد كانت تجربة رائعة في هذا النادي، بفضل الحب والرعاية، ولقد كان من دواعي سروري خوض هذه التجربة الرائعة، وأنا ممتن للغاية، أتمنى حظاً سعيداً للنصر".









يُذكر أن أحمد موسى قد أكد في وقت سابق أن إدارة الفريق تعاملت معه بصورة إحترافية للغاية وتم فسخ التعاقد بشكل نهائي ويتمنى التوفيق لهم في القادم.



