"الآثاريين العرب": مصر انطلقت أثريًا رغم كورونا.. والتراث العربي في خطر

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قال الدكتور محمد الكحلاوي رئيس إتحاد الآثاريين العرب، إن آثار اليمن تتعرض للخطر بسبب النزاعات المسلحة وكذلك آثار السودان في خطر بسبب الفيضانات.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي العام لاتحاد الأثريين العرب بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر





وأشار الكحلاوي إلى أن الكثير من مواقع التراث العربي تتعرض لأعمال سلب وطمس في دول عربية عديدة خاصة التي تشهد منها نزاعات مسلحة



وتابع في كلمته، وسط هذا كله لابد أن نشيد بما يحدث في مصر رغم وجود جائحة صعبة علي العالم كله، إلا أن مصر لم توقف أعمال البناء في مشاريع الآثار ولا اعمال التنقيب عن الآثار وكشفت عن مواقع أثرية كثيرة ووضعت إمكانيات كبيرة في المتاحف وهذا يدل علي ان مصر لديها أولويات أولي للآثار



والدولة حاليًا تعطي المشاريع الأثرية الأولوية في هذه الظروف وهذا فضل من الله ودليل علي قوة الدولة



وقال الكحلاوي أتمني من عالمنا العربي التوحد على برنامج واحد لحماية الآثار والتراث يجب أن يكون بعيدًا عن المشاحنات والمصادمات.