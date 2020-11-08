سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة إعدادية في بني سويف

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بكدمات وكسور وجروح، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة إعدادية بإدارة بني سويف التعليمية وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وانتقل معتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليمية إلى المدرسة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين إصابتها بكسور وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.

وكانت إدارة مدرسة الصفا والمروه بشرق النيل التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس، قد فوجئوا بصراخ الطلاب، حيث تبين سقوط طالبة تدعى " شهد. م. م " بالصف الأول الإعدادي، من الطابق الثاني بمبنى المدرسة.

وأمرت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بإحالة الواقعة إلى التحقيق، مع استدعاء مدير المدرسة والإشراف اليومي إلى الإدارة التعليمية لبيان سبب سقوط الطالبة، ومدى التزام إدارة المدرسة بإمكانهم المحددة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بني سويف الفجر اصابة طلبة

أخبار تهمك

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ 42 دقيقة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 6 ساعات

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 12 ساعة

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ أقل من ساعتين

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

منذ أقل من ساعة

الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

01:09 م

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض