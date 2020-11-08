سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة إعدادية في بني سويف

أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بكدمات وكسور وجروح، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة إعدادية بإدارة بني سويف التعليمية وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.





وانتقل معتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليمية إلى المدرسة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين إصابتها بكسور وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.





وكانت إدارة مدرسة الصفا والمروه بشرق النيل التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس، قد فوجئوا بصراخ الطلاب، حيث تبين سقوط طالبة تدعى " شهد. م. م " بالصف الأول الإعدادي، من الطابق الثاني بمبنى المدرسة.



