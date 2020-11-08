"أمطار غزيرة رعدية".. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأحد 08 نوفمبر 2020 إلى الخميس 12 نوفمبر 2020.





وأكدت هيئة، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز اماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:





اليوم الأحد:

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الأسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشید ۔ بلطيم - البحيرة ).

شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح )

شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - بني سويف - المنيا ۔ حلايب - شلاتين - رأس بناس ).

غدًا الأثنين:

القاهرة الكبري: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الغربية - المنوفية - الشرقية .

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم ).

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشید ).

شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - بني سويف - المنيا ۔ حلايب - شلاتين - رأس بناس ).

يوم الثلاثاء المقبل:

. الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية.

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - الضبعة - رشيد- بلطيم - مطروح - السلوم ).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس )

- يوم الأربعاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - الضبعة - مطروح - رشید- بلطيم )

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ).

- يوم الخميس المقبل:



