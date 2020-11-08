الرجاء ينجح في تمديد عقد محسن متولي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء ملف التجديد لقائد الفريق محسن متولي حيث تمت إجراءات توقيع العقود بين الطرفين ليستمر اللاعب مدافعاً عن صفوف الفريق المغربي حتى الصيف القادم.


وكان أنصار الفريق الرجاوي يخشون أن يغادر متولي خلال الميركاتو الحالي خاصةً بعد أن خسر الفريق نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك.


يُذكر أن الرجاء نجح في الحصول على لقب الدوري المغربي للمرة الأولى بعد غياب سبعة سنوات ونافس خلالها متولي على جائزة هداف كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث يتبقى مباراة للفريق ضد الإسماعيلي في إياب نصف النهائي.

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محسن متولي دوري أبطال افريقيا الزمالك الرجاء

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