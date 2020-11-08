الموت خطف ثلاثة منهم.. تعرف على أسرة "بايدن" الرئيس الأمريكي الجديد

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مازال فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على منافسه دونالد ترامب متصدر اهتمام العالم بشكل أجمع، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أزمة بسبب أن الأخير يرفض نتائج الانتخابات واتجه إلى القضاء من أجل حسم الأمر.



وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقال مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أعلنت ذلك وكالة أسوشيتد برس.



شهدت مختلف أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات شعبية مؤيدة ومعارضة للرئيس دونالد ترامب، بعد تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.



ونظم أنصار بايدن احتفالات واسعة بفوزه في ساعات متأخرة من أمس السبت وسط نيويورك، ما تسبب بتعليق حركة النقل في ميدان تايمز سكوير، دون اتخاذ الشرطة أي إجراءات بحقهم، كما أقيمت احتفالات واسعة بفوز بايدن في ميدان واشنطن سكوير بنيويورك.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أسرة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي حسم ماراثون الانتخابات ليلة أمس:



- الزوجة الأولى نيليا هانتر.. تزوجت من بايدن عام 1966، وتوفيت هي وابنتها نعومي بايدن ذات العام الواحد في حادثة سيارة عام 1972.



- الزوجة الثانية جيل تريسي.. تزوجته في 1977، وكانت تعمل مدرسة أمريكية، وشغلت منصب السيدة الثانية في فترة تولي زوجها منصب نائب الرئيس الأمريكي، درست الفنون والآداب ثم التربية، وتخصصت في تعليم الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأصبحت أستاذة جامعية في سن الخامس والستين.



- الابن الأكبر بو بايدن.. من مواليد 1969 كان يعمل كمحام وسياسي أمريكي، وتوفى عام 2015 عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد إصابته بسرطان المخ.



- الابن الثاني هانتر بايدن.. من مواليد فبراير 1970، تخرّج من كلية الحقوق عام 1996، وشغل منصبًا بالشركة القابضة المصرفية الكبرى "إم بي إن آي" الأمريكية، والتي كانت مساهمًا رئيسيًا في حملات والده السياسية، وفي 1998 ترقى ليصبح نائب الرئيس التنفيذي بالشركة، عمل "هانتر" بوزارة التجارة الأمريكية، وركز جهوده على التجارة الإلكترونية، كما عين لفترة في مجلس إدارة شركة "أمتراك"، عام 2006.



- الابنة الصغرى أشيلي بايدن.. وُلدت عام 1981، وكان لها دور في مساندة والدها عندما بدأ حملته الانتخابية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعملت كأخصائية اجتماعية، وبعد وفاة أخيها "بو بايدن" اتجهت للعمل في مجال الأزياء، وأنشأت خط أزياء خاصًا بها.

