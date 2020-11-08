الموت خطف ثلاثة منهم.. تعرف على أسرة "بايدن" الرئيس الأمريكي الجديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

مازال فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على منافسه دونالد ترامب متصدر اهتمام العالم بشكل أجمع، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أزمة بسبب أن الأخير يرفض نتائج الانتخابات واتجه إلى القضاء من أجل حسم الأمر.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقال مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أعلنت ذلك وكالة أسوشيتد برس.

شهدت مختلف أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات شعبية مؤيدة ومعارضة للرئيس دونالد ترامب، بعد تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ونظم أنصار بايدن احتفالات واسعة بفوزه في ساعات متأخرة من أمس السبت وسط نيويورك، ما تسبب بتعليق حركة النقل في ميدان تايمز سكوير، دون اتخاذ الشرطة أي إجراءات بحقهم، كما أقيمت احتفالات واسعة بفوز بايدن في ميدان واشنطن سكوير بنيويورك.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أسرة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي حسم ماراثون الانتخابات ليلة أمس:

- الزوجة الأولى نيليا هانتر.. تزوجت من بايدن عام 1966، وتوفيت هي وابنتها نعومي بايدن ذات العام الواحد في حادثة سيارة عام 1972.

- الزوجة الثانية جيل تريسي.. تزوجته في 1977، وكانت تعمل مدرسة أمريكية، وشغلت منصب السيدة الثانية في فترة تولي زوجها منصب نائب الرئيس الأمريكي، درست الفنون والآداب ثم التربية، وتخصصت في تعليم الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأصبحت أستاذة جامعية في سن الخامس والستين.

- الابن الأكبر بو بايدن.. من مواليد 1969 كان يعمل كمحام وسياسي أمريكي، وتوفى عام 2015 عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد إصابته بسرطان المخ.

- الابن الثاني هانتر بايدن.. من مواليد فبراير 1970، تخرّج من كلية الحقوق عام 1996، وشغل منصبًا بالشركة القابضة المصرفية الكبرى "إم بي إن آي" الأمريكية، والتي كانت مساهمًا رئيسيًا في حملات والده السياسية، وفي 1998 ترقى ليصبح نائب الرئيس التنفيذي بالشركة، عمل "هانتر" بوزارة التجارة الأمريكية، وركز جهوده على التجارة الإلكترونية، كما عين لفترة في مجلس إدارة شركة "أمتراك"، عام 2006.

- الابنة الصغرى أشيلي بايدن.. وُلدت عام 1981، وكان لها دور في مساندة والدها عندما بدأ حملته الانتخابية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعملت كأخصائية اجتماعية، وبعد وفاة أخيها "بو بايدن" اتجهت للعمل في مجال الأزياء، وأنشأت خط أزياء خاصًا بها.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يوضح طلب سموحة الحصول على خدمات بدر بانون من الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعة و نصف

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

01:09 م

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض