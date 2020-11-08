بجمبسوت أبيض ..عائشة بن أحمد تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكانت عائشة بن أحمد في الصورة ترتدي جمبسوت أبيض، وتسريحة شعر بسيطة ومجوهرات زينت وجهها.

وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" قمر الكوكب - بحبك يا احلى فنانة - تجننني كالعادة" .

وشاركت عائشة بن أحمد في بطولة فيلم " توأم روحي" ويدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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