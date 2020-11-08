" كان يوم جميل" ...حمادة هلال يداعب أسدا

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نشر الفنان حمادة هلال مجموتة صور جديدة له عبر حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".







وكان حمادة هلال بالصور يطعم أسدا قطعة من اللحم، ومبتسم.







وارتدى حمادة هلال طقم كاجوال مكون من بنطلون باللون الأسود، مع تيشيرت باللون الأخضر.







وظهر حمادة هلال في آخر صورة له وعلق قائلا: "بجد كان يوم جميل مع أخويا و صديقي العزيز الدكتور سيف بالحصا فى المزرعه الجميله ماشاء الله، ولسه فى صور تاني و ڤيديو مهم جامد اوى انا ‏و الليجر".





ويذكر أن الفنان حمادة هلال سافر إلى دبي من أجل رحلة إلى مزرعة حيوانات خاصة هناك، مع مجموعة من أصدقائه.



