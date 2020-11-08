" كان يوم جميل" ...حمادة هلال يداعب أسدا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشر الفنان حمادة هلال مجموتة صور جديدة له عبر حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكان حمادة هلال بالصور يطعم أسدا قطعة من اللحم، ومبتسم.



وارتدى حمادة هلال طقم كاجوال مكون من بنطلون باللون الأسود، مع تيشيرت باللون الأخضر.



وظهر حمادة هلال في آخر صورة له وعلق قائلا: "بجد كان يوم جميل مع أخويا و صديقي العزيز الدكتور سيف بالحصا فى المزرعه الجميله ماشاء الله، ولسه فى صور تاني و ڤيديو مهم جامد اوى انا ‏و الليجر".


ويذكر أن الفنان حمادة هلال سافر إلى دبي من أجل رحلة إلى مزرعة حيوانات خاصة هناك، مع مجموعة من أصدقائه.

أخبار تهمك

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعة و 15 دقيقة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ 42 دقيقة

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

01:09 م

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض