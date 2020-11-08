أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:03 م
أيمن محمد
أيمن محمد
علي نبوي
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أعلن أيمن محمد محلل الأداء بنادي سيراميكا كليوباترا رحيله عن صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وحقق أيمن محمد طفرة كبيرة في تحليل الأداء مع سيراميكا في القسم الثاني والصعود للمتاز بخسارة واحدة على مدار الموسم وتصدر جدول التريب منذ البداية وحتى حسم الصعود. 

ويفاضل أيمن محمد بين عرضين في الوقت الحالي بالدوري الممتاز من أجل الاختيار المناسب منهما في الفترة المقبلة.

وكان نادي بيراميدز قد صعد للدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل صدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية في الموسم المنقضي.



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