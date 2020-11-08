رانيا يوسف تشوق جمهورها للجزء التاني من مسلسل الآنسة فرح

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نشرت الفنانة "رانيا يوسف"، فيديو جديد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".







وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: "ديدا رجعتلكم تاني في الجزء التاني من مسلسل الانسة فرح"، والذي سوف يعرض على منصة شاهد يوم 15 نوفمبر المقبل.







وكانت رانيا في الفيديو ترتدي فستان وردي به الكثير من الورود، وتسريحة شعر مرتبة ومكياج ناعم يظهر جمالها.







وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.







كما أكد المخرج وائل فرج أنه متحمس لطرح الجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح" عبر منصة شاهد VIP، مشيرا إلى أنه سيشهد العديد.