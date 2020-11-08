رانيا يوسف تشوق جمهورها للجزء التاني من مسلسل الآنسة فرح

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:59 م
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة "رانيا يوسف"، فيديو جديد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: "ديدا رجعتلكم تاني في الجزء التاني من مسلسل الانسة فرح"، والذي سوف يعرض على منصة شاهد يوم 15 نوفمبر المقبل.



وكانت رانيا في الفيديو ترتدي فستان وردي به الكثير من الورود، وتسريحة شعر مرتبة ومكياج ناعم يظهر جمالها.



وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.



كما أكد المخرج وائل فرج أنه متحمس لطرح الجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح" عبر منصة شاهد VIP، مشيرا إلى أنه سيشهد العديد.

أخبار تهمك

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 12 ساعة

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ 42 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

01:09 م

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض