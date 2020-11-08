بالمواعيد.. تعرف على ساعات وأماكن سقوط الأمطار في الإسكندرية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:58 م
دينا حسن-محمد رجب
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة من الهيئة العامة للأرصاد وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري والتي تؤكد وجود تقلبات جوية خلال الساعات القادمة بعدد من المناطق.

وهي كالآتي في الفترة من الساعة ٢ ظهرًا إلي ٣ عصرا سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة علي أحياء مركز ومدينة برج العرب والعجمي، وكثافة متوسطة إلي خفيفة باقي المناطق.

وفي الفترة من ٤ عصرا إلى ٧ مساءًا، تشير إلي سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة على أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق، وكثافة متوسطة إلي خفيفة باقي المناطق.

ومن الساعة ٨ إلي ١٠ مساءًا تشير إلي احتمالات كثافة متوسطة للأمطار علي مناطق المنتزة أول والمنتزة ثان.

تهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتلك المناطق توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

•تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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