تعرف على أخر صفقات دكرنس إستعدادا للموسم الجديد

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أعلن نادى دكرنس رسميا عن خامس صفقاته الرسمية إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى، حيث نجح في ضم المهاجم السنغالي ڤالو لاعب طهطا ، والذي وقع لمدة موسمين قادمين .



هذا ويملك اللاعب ٢٢ عاما ، وجاء ضمه بعد التألق مع فريق طهطا ، وكان النادي الدقهلاوى قد أعلن سابقا عن ضم ٤ صفقات رسمية تمثلوا في كلا من :

سعد جمال لاعب سابق بالسنبلاوين، محمد إبراهيم "كريسبو" و علاء عبد العظيم لاعبا الأوليمبي السابقان ، محمد ماهر "شادى" لاعب سابق بالترسانة .



ويخوض الفريق حاليا بقيادة مصطفى عبده معسكرا تدريبيا بالقاهرة لمدة ١٠ أيام ، سوف يتخلله خمس وديات ويفتتح ودياته غدا بملاقاة الشرطة.



وقام رئيس مجلس إدارة النادى خضر إبراهيم بزيارة مقر إقامة اللاعبين من أجل مؤازرتهم ومساندتهم لتقديم موسم قوى والمنافسة على الصعود فى ظل توفير كل الإمكانيات من قبل مجلس إدارة النادى من أجل تحقيق حلم الصعود.