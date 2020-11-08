لويس إنريكي يستدعي بيليرين لقائمة المنتخب الإسباني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني الاول لكرة القدم إستدعاء الظهير الأيمن لنادي أرسنال هيكتور بيليرين بدلاً من خيسوس نافاس لاعب إشبيلية الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.


ويعود بيليرين لصفوف منتخب بلاده بعد فترة من الغياب في الوقت الذي نجح فيه أن يستعيد جزء من مستواه مع الجانرز عقب الإصابة القوية التي كانت قد أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.


وقد تم الإعلان عن قائمة المنتخب قبل أيام، لمواجهة هولندا ودياً، ثم سويسرا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية ويسعى إنريكي لحصد الفوز في المباريات الثلاثة من أجل مواصله النتائج المميزة التي يُقدمها مؤخراً.

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