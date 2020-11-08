جونيور يتحدث عن علاقته برفاقه في ريال مدريد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:55 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أنه تربطه علاقة جيدة بكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز كما أعرب عن سعادته بالتواجد في صفوف الملكي وأنه متواجد من أجل المساعدة.

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"بيكيه هو أفضل قلب دفاع في الدوري الإسباني خارج ريال مدريد".

وعن الانتقادات، قال فينيسيوس:"أفكر دائمًا فيما يقوله الذين يريدون لي الخير مثل عائلتي وأعضاء النادي والزملاء الذين يعتنون بي كمارسيلو وكاسيميرو، إنهما يحاولان دائمًا مساعدتي ووضعي على المسار الصحيح".

وأضاف:"الانتقادات دائمًا موجودة لكوني في أكبر فريق في العالم، عندما نخسر يتحدثون عنا وعندما نفوز يكون الأمر أكثر صعوبة، لا أرى الكثير مما يقال، فأنا أشغل التلفاز فقط من أجل ألعاب الفيديو وهم لا يتحدثون عني فحسب بل عن آخرين أيضًا مثل مارسيلو وبنزيما، يجب أن يكون الفريق مستعدًا لذلك".

وعن عدم التواجد في التشكيلة الأساسية، علق فينيسيوس قائلاً:"أنا سعيد تمامًا، نحن في ريال مدريد من أجل المساعدة، عمري 20 عامًا ورودريجو يبلغ من العمر 19 عامًا وننافس لاعبين رائعين في مراكزنا مثل هازارد وأسينسيو، يجب أن نكتسب خبرة ونظهر اهتمامنا لأن هذا يساعدنا في الملعب".

واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً:"تربطني علاقة جيدة مع بنزيما ولوكاس فاسكيز، أتحدث معهما كثيرًا خارج الملعب. وهناك مودريتش أيضًا الذي عادة ما أجلس معه أثناء تناول الطعام".

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