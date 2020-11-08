رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اليوم الأحد، قرارًا بإقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، بأن البرلمان وافق على حكومة مؤقتة لمنطقة "تيجراي".

وقد أعلن مصدر إغاثي، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.

ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

وقالت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قالت إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر".