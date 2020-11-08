وزير النقل يكشف موعد تشغيل القطار المكهرب (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع النقل، ومنها إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بالعاشر من رمضان بطول 90 كيلو متر.

وأشار "الوزير"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي في أغسطس المقبل، وافتتاحه رسميا في أكتوبر من نفس العام بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه جاري إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل 6 أكتوبر.

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صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بأنه انطلاقا من حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل علي دعم وتطوير وسائل النقل، كان الإصرار علي إقامة الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020 في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها العالم حاليًا مع تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى انه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.

وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة النقل تضمنت دعم صناعات وسائل النقل بكافة أنواعه خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة وحيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات (إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومتر والمقرر بدء تشغيله التجريبي في أغسطس من العام القادم 2021 وافتتاحه رسميًا في أكتوبر من نفس العام بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر بإجمالي أطوال 98،5 كيلومتر وإنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438،5 كيلومتر.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي مشيرا إلى أنه في نفس الإطار، فقد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتي تعتمد علي إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

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