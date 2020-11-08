بوسي شلبي تتبع الاجراءات الاحترازية من فيرس كورونا في ندوة فريد شوقي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:53 م
نادين نجدي
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شاركت الأعلامية بوسي شلبي، جمهورها بفيديو جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكانت بوسي في الفيديو داخل ندوة فريد شوقي ، ومعها الكثير من الفنانين والنقاد، وكانت تقاس درجة الحرارة لتأكيد على سلامة صحتهم.

وعلقت بوسي على الفيديو قائلة:" ندوة فريد شوقي"، وكان في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات.
 
وجاء فيه توضيح الحرص الشديد على كل مظاهر الالتزام بالاجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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