نجم الأهلي يتحدث عن علاقته المميزة مع فرج عامر





أكد ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي ان سموحة كان يطمح في انهاء الموسم بالمربع الذهبي.





وقال ماهر لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سموحة كان يطمح في الحصول على المركز الخامس للمشاركة في البطولة العربية"





وأردف: فرج عامر يتعامل معي بشكل مختلف ويثق في بدرجة كبيرة.





وأشار: تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة.





وتابع: حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين.





وأتم: بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شئ











