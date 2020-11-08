نجم الأهلي يتحدث عن علاقته المميزة مع فرج عامر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:21 م
فرج عامر
فرج عامر
أحمد عصام
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أكد ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي ان سموحة كان يطمح في انهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وقال ماهر لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سموحة كان يطمح في الحصول على المركز الخامس للمشاركة في البطولة العربية"

وأردف: فرج عامر يتعامل معي بشكل مختلف ويثق في بدرجة كبيرة.

وأشار: تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة.

وتابع: حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين.

وأتم: بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شئ



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