بالصور.. نائب محافظ القليوبية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنته الكائنة بمركز شباب التجمع الأول التابع لمدينة القاهرة الجديدة





وأكد نائب المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تسير على خطى التنمية وأن انتخابات مجلس النواب هي استحقاق دستورى ولابد من المشاركة بفاعلية به.





وناشد "حماد"، مواطنى القليوبية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا أنها واجب وطنى على الجميع للحفاظ على هذا الوطن ودعمه في خطوات التنمية التى يسلكها نحو المستقبل.



