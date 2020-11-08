بالصور.. نائب محافظ القليوبية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:14 م
محمد ضوه
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أدلى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنته الكائنة بمركز شباب التجمع الأول التابع لمدينة القاهرة الجديدة
وأكد نائب المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تسير على خطى التنمية وأن انتخابات مجلس النواب هي استحقاق دستورى ولابد من المشاركة بفاعلية به.
وناشد "حماد"، مواطنى القليوبية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا أنها واجب وطنى على الجميع للحفاظ على هذا الوطن ودعمه في خطوات التنمية التى يسلكها نحو المستقبل.
وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.