الأزمة تشتعل.. الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب القيد الشتوي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:09 م
الدوري المصري
الدوري المصري
علي نبوي
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ألقت أزمة القيد المحلي والاإفريقي بظلالها على مسئولي الأندية المشاركة أفريقيا في الموسم الجديد بعد حالة التخبط التي انتابت اللجنة الخماسية مؤخرا وهو ما يحرم الأندية المصرية من قيد قوائم جيدة قبل الموسم الجديد.

وأعلن اتحاد الكرة أن موعد إغلاق القيد في القائمة الأولى سيكون يوم 11 نوفمبر على أن يكون موعد إغلاق القائمة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته.

ويواجه الأهلي والزمالك أزمة بسبب إغلاق باب القيد المحلى قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا ويطالب مسئولو الناديين بتأجيل انتهاء القيد المحلي عدة أيام حتى يتمكن الناديان من الاستفادة بجميع لاعبيهم المقيدين بالقائمة الحالية فى النهائي الأفريقي الذى يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى.

ويرى مسئولو القطبين أنه ليس منطقيا أن ينتهي القيد المحلي قبل نهائي أفريقيا لأن الناديين قد يضطران للإبقاء على بعض اللاعبين للمشاركة معهما في النهائي ثم يتم استبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر أما فى حال الاستغناء عن اللاعبين فلن يتمكن الأهلي والزمالك من الاستفادة بهما في النهائي في ضوء حالة الإجهاد والإهراق التي تسيطر على لاعبي الفريقين وحاجة كل فريق لجميع اللاعبين قبل النهائي المرتقب.

وطالب القطبان بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلي لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائي أفريقيا خاصة وأن باب القيد الأفريقي سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر  أو زيادة الاستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أن اتحاد الكرة واصل تخبطه عندما حدد فترة القيد الشتوي من 15 فبراير إلى 30 مارس 2021 وهو ما يعني أن الأندية المصري لن تتمكن من إضافة لاعبيها الجدد في فترة الانتقالات الشتوية في القائمة الأفريقية لان كاف حدد فترة القيد الشتوي من 1 يناير إلى 31 يناير 2021 وهو ما يعني أن القيد الأفريقي سينتهي قبل فتح القيد المحلي للأندية المصرية.



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