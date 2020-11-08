



تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower





لا يزال البحث مستمرًا عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر نوفمبر 2020 بعد تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء بعد تلقي العمال رسائل نصية من رقم 5151 يطالبهم بسرعة تحديث بيانات العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد التوجيهات الرئاسية باستمرار صرف منحة الـ500 حنيه حتى نهاية العام الجاري.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية إن موقع وزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء تلقى نحو 8 ملاين طلب بتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة المتضررة من جائحة فيروس كورونا من العمالة المؤقتة على مدار أسبوع كامل، وإن اللجنة المعنية المكونة من مسئولي عدة وزرات لا تزال تعكف على فحص الطلبات حتى الآن، وإن موعد صرف منحة الـ500 جنيه لم يتم تحديده إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من عملها.





وحول تداول أنباء عن نشر أسماء العمال الذين لديهم الحق في صرف المنحة حتى نهاية عام 2020 لا أساس له من الصحة وإن الوسيلة الوحيدة للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة تتمثل في تلقي رسالة من رقم 5151 بتحديد موعد وتوقيت صرف المنحة أو الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.





كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020

وعن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة منتظمة ( اضغط هنا ).





في الخطوة التالية يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020.





يتم تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطالب مثل الاسم والرقم القومي للمواطنين المصريين أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.





– يقوم المواطن بالضغط على استعلام.





– ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها.



