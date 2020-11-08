تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:05 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
Advertisements

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower

لا يزال البحث مستمرًا عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر نوفمبر 2020 بعد تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء بعد تلقي العمال رسائل نصية من رقم 5151 يطالبهم بسرعة تحديث بيانات العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد التوجيهات الرئاسية باستمرار صرف منحة الـ500 حنيه حتى نهاية العام الجاري.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية إن موقع وزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء تلقى نحو 8 ملاين طلب بتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة المتضررة من جائحة فيروس كورونا من العمالة المؤقتة على مدار أسبوع كامل، وإن اللجنة المعنية المكونة من مسئولي عدة وزرات لا تزال تعكف على فحص الطلبات حتى الآن، وإن موعد صرف منحة الـ500 جنيه لم يتم تحديده إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من عملها.

وحول تداول أنباء عن نشر أسماء العمال الذين لديهم الحق في صرف المنحة حتى نهاية عام 2020 لا أساس له من الصحة وإن الوسيلة الوحيدة للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة تتمثل في تلقي رسالة من رقم 5151 بتحديد موعد وتوقيت صرف المنحة أو الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020
وعن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة منتظمة (اضغط هنا).

في الخطوة التالية يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطالب مثل الاسم والرقم القومي للمواطنين المصريين أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.

– يقوم المواطن بالضغط على استعلام.

– ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها.

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير منتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 2020 العمالة غير منتظمة 2020 العمالة غير منتظمة

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 5 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ يوم

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 11 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ ساعة و نصف

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

أول خطوة من موسيماني لتقييم الطيور المهاجرة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg وموعد الصرف

تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | رابط الاستعلام اسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عن وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة والاخيرة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة

شغال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg بالرقم القومي

(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg الاستعلام عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 500 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

11:58 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض