"إجراءات جديدة وتحذير عاجل".. 9 رسائل مهمة من الصحة بشأن مستجدات كورونا

Advertisements

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عدة رسائل مهمة للمواطنين بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل وزيرة الصحة بشأن اخر مستجدات فيروس كورونا:



تحديث برتوكول علاج فيروس كورونا:



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تحديث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، ومن المقرر أن تصدر النسخة الرابعة خلال أيام.



إجراءات جديدة:



أشارت وزيرة الصحة والسكان الي الإجراءات الجديدة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تدريب الأطباء خاصة تخصصات الباطنة، موضحة بأنه تم رفع كفاءة 50% من مستشفيات الحميات والصدر.



ونوهت أنه تم تعاقد على الحصول علي أجهزة الأشعة المقطعية، كما تم زيادة العاملين بالخط الساخن.



تعليمات وقائية للحماية من الفيروس:



شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على ضرورة أن يخلع الشخص الكمامة بشكل آمن عند دخوله المنزل والتخلص منها، كما يجب تقليل الزيارات المنزلية، والتواجد في الأماكن المغلقة.



وأضافت أنه يجب تطهير الأسطح والأرضيات بشكل مستمر، وعند الشعور بأي أعراض يتم التواصل فورا على الرقم 105 حيث تم زيادة عدد متلقي الاتصالات إلى 800 شخص.





أماكن الاكثر خطورة:



كشفت وزيرة الصحة والسكان عن أفضل الأماكن الآمنة للجلوس لفترة هى الأماكن المفتوحة، والأشخاص فيه يتحدثون بصوت منخفض، بينما أسوأ مكان للجلوس هو المكان المغلق والأشخاص يتحدثون فيه بصوت مرتفع أو يغنون، نظرا لانتشار للرذاذ.



ولفتت إلى أن مترو الأنفاق يعتبر مكان خطر إذا لم يرتدي الركاب به الكمامة، فيما يعتبر التسوق من الأنشطة متوسطة الخطورة، حيث أن تواجد في مول أو مركز تجاري لا يستمر لفترة طويلة.



مناشدة للعاملين في مكان واحد:



ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان العاملين في مكان عمل واحد، بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع اي شخص حتى القلم، مع مراعاة تنظيف وتطهير المكان باستمرار، معلقا: "حتى لا تنتشر العدوى".





أنواع الكمامات:



علقت وزيرة الصحة والسكان علي أنواع الكمامات المتواجدة حاليا، حيث أنه يجب غسل الكمامة القماشية عند درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة، منوهة بأنه إذا ارتدى شخص كمامة قماشية ملونة يجب أن يتأكد من مواصفاتها مطابقة للمعايير المطلوبة، مضيفة: "متلبسوش كمامة فضفاضة".



وتابعت أن الكمامة يجب أن تغطي الفم والأنف، ونتخلص منها بشكل آمن حتى لا تكون مصدر للعدوى.



تحذير عاجل:



حذرت الوزيرة أنه لو لم يلتزم المواطنين بارتداء الكمامات ستضاعف عدد الإصابات خلال شهري ديسمبر ويناير مرة على الأقل، والوفيات ستزيد إلى 3 أضعاف.



أفضل اختراع لعام 2020:



وقالت الدكتورة هالة الزايد، وزيرة الصحة والسكان إن الكمامة هى أفضل اختراع خلال عام 2020، حيث أنها توفر حماية جيدة للشخص من التعرض للإصابة.



سر أرتفاع الإصابات:



أعلنت وزيرة الصحة، عن أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا ليس في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة فقط، ولكن وجود الناس في المنزل لفترات طويلة.