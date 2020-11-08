ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:02 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

يكثر البحث من المواطنين لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة لمعرفة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، التى خصته الحكومة التابعة بوزارة التضامن الاجتماعي لملايين المواطنين المستوفيين الشروط الواجبة  ،ولذلك للمساعدة على المعايش اليومية وتحسين من المستوى الاجتماعي، وايضا لقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعى في الفترة الاخيرة عن أنباء من الحكومة المصرية يخصوص تمكين للمواطنين بالتسير لهم في المعايش بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فيروس كرونا المستجد ،عن طريقة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي
وفرت وزارة التضامن الاجتماعى خدمات للمواطنين للاستعلام عن برامج تكافل وكرامة ،عن طريق الاتصال المباشر على رقم 16439 وتقديم الاستفسارات،وحيث تعمل الوزارة بالتحسين حال المواطنين وزيادة الدخل والمستفيدين من خدمات برنامج تكافل وكرامة بهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين اسرة ،ولذلك وصلت عدد المستفدين في الوقت الحالى إلى 3 مليون و600 ألف مستفيد على أن يتم زيادة حوالي 400 ألف أسرة جديدة للبرنامج ،وتم الحروج الغير المستفدين من برامج التكافل والكرامل خوالي 638 ألف أسرة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020

من خلال الآتي:

- لينك الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي على شبكة الإنترنت (اضغط هنا).
- ثم كتالة الرقم القومي
- ثم الضغط على استعلام أو تسجيل شكوى
- ويتمكن الموطنين تقديم شكوى في حالة وجود شكاوي من برنامج تكافل وكرامة

نشرت أخبار متدوالة عبر المواقع التواصل الاجتماعى عن وزارة التضامن الاجتماعيحول وقف صرف معاش تكافل وكرامة بال atm، وأنها ما زالت مستمرة في الصرف من مكاتب البريد المصري.

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

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