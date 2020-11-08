تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام لاتسيو

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي تشكيلة فريقه الرسمية لمباراة لاتسيو بعد قليل.





ويحل نادي يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو ظهر اليوم في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.





وفضل المدير الفني للبيانكونيري عدم الدفع بفريدريك كييزا في التشكيلة الأساسية بسبب معاناته من آلام قبل اللقاء.





وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:





حارس المرمى: تشيزني





الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دانيلو





وسط الملعب: كولوسيفسكي، بينتانكور، رابيو، فرابوتا





الهجوم: رونالدو، ديبالا



