تامر حسني يحتفل بطرح "كرهتني في الحب" و"قولني كلام"





غنى ورقص حسني، مع جميع الحاضرين وأبرزهم علياء صبحي وزوجها، وأحمد عصام، وماجد المصري وزوجته، والمذيعة شيرين حمدي، وعدد من الراقصات وذلك وسط أجواء من الفرحة والسعادة.





جدير بالذكر أن أغنية "كرهتني في الحب"، وهي من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، أما أغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.





احتفل الفنان تامر حسني، بطرح أحدث أغانيه من ألبوم"خليك فولاذي" وهما"كرهتني في الحب"، و"قولني كلام" وذلك مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مع أصدقائه في إحدى أماكن السهر بالزمالك.