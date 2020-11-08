تامر حسني يحتفل بطرح "كرهتني في الحب" و"قولني كلام"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
احتفل الفنان تامر حسني، بطرح أحدث أغانيه من ألبوم"خليك فولاذي" وهما"كرهتني في الحب"، و"قولني كلام" وذلك مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مع أصدقائه في إحدى أماكن السهر بالزمالك.


غنى ورقص حسني، مع جميع الحاضرين وأبرزهم علياء صبحي وزوجها، وأحمد عصام، وماجد المصري وزوجته، والمذيعة شيرين حمدي، وعدد من الراقصات وذلك وسط أجواء من الفرحة والسعادة.


جدير بالذكر أن أغنية "كرهتني في الحب"، وهي من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، أما أغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

أخبار تهمك

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و 28 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني لتقييم الطيور المهاجرة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

11:58 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض